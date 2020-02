La Roma avanza, i tifosi non si esaltano: Ma dove andiamo?

Stringendo i denti, soffrendo e senza brillare più di tanto, la Roma prolunga il suo cammino europeo. Ma la prestazione sul campo del Gent non esalta più di tanto i tifosi giallorossi sui social. C’è soddisfazione per il risultato e per la qualificazione agli ottavi di Europa League, certo. Ma anche la consapevolezza che, per cullare ambizioni di gloria, è necessario un cambio di passo. “Che sarebbe successo contro un avversario appena migliore dei belgi?”, si chiedono in molti.

Il migliore in campo

Il gol lo segna Kluivert, ma gran parte dei meriti vanno all’uomo assist: Mkhitaryan. Proprio l’armeno è invocato quasi all’unanimità come l’uomo partita. “È una Roma diversa in attacco con Mkhitaryan in campo. Qualità e fantasia”, scrive Jacopo. Andrea condivide e invita a tener d’occhio un gioiellino dei belgi: “L’assist di Mkhitaryan per Kluivert e i movimenti di Jonathan David le cose migliori viste in Gent-Roma. Riguardo quest’ultimo, parliamo di un classe 2000 con qualità decisamente sopra la media”.

E il peggiore

Bella lotta, paradossalmente, anche per eleggere il peggiore. C’è chi nomina Pau Lopez – “Ma sta giocando?”, si chiede una tifosa – e non a caso qualcuno invoca il ritorno di un altro portiere: “Mirante quando torni? Non se ne può più di questo: non esce, non para, non fa niente”. Per altri, invece, il peggiore è un altro. “Come gioca bene la Roma quando Cristante non tocca la palla”, twitta Marco mentre Lesandro fa una battuta cattiva: “L’infezione a Roma nun c’è perché Covid19 cià paura de piasse Cristante“. Per Francesca invece il peggiore è un intero reparto: “Abbiamo un centrocampo imbarazzante”.

Tiri Mancini

Molti, però, votano Mancini. Qualcuno addirittura non ha neppure il coraggio di nominarlo. “Difficile trovare il peggiore in campo”, scrive un tifoso che posta significativamente una foto dell’ex difensore dell’Atalanta. Più completa l’analisi di un fan di Totti, che osserva: “Mancini purtroppo è impresentabile in questo momento, ha fatto vedere buonissime cose prima di Natale, ma ora dovrebbe uscire e riprendersi un po’…meglio Fazio“.

Prova di sofferenza

Sono tanti i tifosi a sottolineare la prova di sofferenza della squadra. Sofferenza provata nell’osservare una partita quasi esclusivamente di contenimento da parte dei giallorossi. “Tanti errori nel palleggio. Cali di concentrazione. Difensori sempre fuori posizione. Bene solo il risultato”, scrive impietosamente Giuseppe. Anche Carolina segue la partita quasi minuto per minuto. A metà gara scrive: “Troppo brutta la Roma nel primo tempo. Se ci qualifichiamo, sarà per demeriti altrui”. Alla fine della stessa, può tirare un sospiro di sollievo.

SPORTEVAI | 27-02-2020 20:46