La Roma aveva bloccato Yuri Alberto, si spiega no a Gimenez: ecco perchè è saltato tutto

Il bomber del Corinthians era tra le prime scelte di Gasp ma la maxiofferta di 30 milioni di euro al club brasiliano è stata rispedita al mittente

E’ uno di quei nomi che non erano mai usciti fuori prima ma era tra le prime scelte di Gasperini per l’attacco della Roma. Massara ha messo sul piatto circa 30 milioni di euro ed era convinto di poter portare a casa Yuri Alberto, bomber 24enne del Corinthias. Ecco il motivo della “freddezza” sul possibile scambio Gimenez-Dovbyk col Milan ma alla fine l’affare è sfumato.

La maxiofferta della Roma

Lo rivela il portale brasiliano Lance che descrive i dettagli dell’operazione. Il club capitolino era pronto a versare 190 milioni di reales brasiliani (30 milioni di euro appunto), un’offerta che ha fatto traballare la società brasiliana ma nonostante la cifra elevata, il consiglio di amministrazione del Corinthians ha rifiutato le advances dei giallorossi.

Lo stesso consiglio di amministrazione del Corinthians detiene il 50% dei diritti sull’attaccante 24enne e potrebbe ricevere 95 milioni di R$ se l’accordo dovesse andare in porto ma non intende vendere alcun giocatore durante questa sessione di calciomercato, che si chiude il 2 settembre in Brasile.

Il Corinthians rischia il divieto di trasferimento a causa di un debito stimato in 41 milioni di R$ con il Santos Laguna, relativo all’ingaggio di Félix Torres all’inizio del 2024 e non può acquistare giocatori per le prossime tre sessioni di mercato.

Il no del Corinthians

Da quando è arrivato al Timão, Dorival Júnior ha capito che alla squadra servirebbero quattro rinforzi ma sa che oltre a Vitinho non arriverà nessuno, ecco perchè la cessione di Yuri Alberto sarebbe stata traumatica. Il bomber è uno dei giocatori chiave del Corinthians in questa stagione. Nel 2025 ha segnato 13 gol in 40 partite con la squadra bianconera.

La carriera di Yuri Alberto

Nato nel 2001 a São José dos Campos, è cresciuto e si è formato al Santos FC squadra con cui ha siglato il suo primo contratto professionistico nel 2017. Nel 2020 si è trasferito all’Internacional con cui ha giocato due stagioni segnando nel complesso 30 gol in 82 partite, prima del suo approdo in Europa allo Zenit San Pietroburgo dove ha giocato 15 partite segnando un totale di 6 gol. Un’esperienza, quella in Europa, non felicissima e che è durata peraltro poco perché proprio in quel periodo è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina che l’ha portato a tornare in Brasile al Corinthians.

Forte fisicamente, versatile, dotato di una grande velocità e capacità di dribbling era considerato l’attaccante giusto per Gasperini ma il colpo è sfumato.