La Roma brucia l'Inter: sprint per Vertonghen

In attesa di capire quale sarà il futuro del direttore sportivo Gianluca Petrachi, che potrebbe non essere confermato dopo una sola stagione, a condurre i primi passi del mercato della Roma è Franco Baldini, consulente di James Pallotta, presidente ancora in carica.

Ecco allora che, come riportato dal 'Corriere dello Sport', uno dei primi rinforzi potrebbe essere Jan Vertonghen, che Baldini ben conosce avendolo avuto alle proprie dipendenze al Tottenham.

L'esperto difensore belga, classe '87, leader della propria Nazionale della quale è primatista di presenze, si svincolerà dagli Spurs a fine stagione dopo otto anni: non sembrano esserci più margini per il rinnovo del contratto, così per l'ex Ajax è in arrivo una nuova esperienza, forse proprio nel campionato italiano.

Sul taccuino anche dell'Inter, Vertonghen potrebbe essere convinto a sposare la causa della Roma da un ricco contratto da tre milioni netti più bonus: i contatti tra le parti sono già partiti.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 21:39