In vista della cessione di Pastore, la Roma ha intenzione di ingaggiare un altro centrocampista e, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe sondato il terreno per Nandez del Cagliari.

L'ex Boca Juniors, arrivato in Sardegna in estate, è in rotta di collisione con la società e potrebbe cambiare aria già in inverno. La concorrenza non manca: sulle sue tracce ci sono anche Inter e alcuni club inglesi oltre al Valencia.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 15:24