La Roma contatta Zidane: la risposta del francese

La Roma è stata molto vicina a Zinedine Zidane. Secondo quanto riporta il sito spagnolo fichajes.net, il club giallorosso avrebbe nelle scorse settimane preso contatti con il francese ex Real Madrid, ora senza panchina.

I dirigenti del club capitolino, non contenti dell'operato di Eusebio Di Francesco, hanno proposto una ricca offerta all'ex allenatore dei blancos, che però ha rifiutato. Per lui più probabile uno sbocco in Premier League o in Bundesliga, al Bayern Monaco.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 09:55