La Roma fissa il prezzo per Alisson

La Roma cederà Alisson Becker solo nel caso dovesse arrivare un'offerta economicamente irrinunciabile.

Il Liverpool ha infatti provato in questi giorni ad avviare i contatti con la dirigenza della Roma per l'acquisto del portiere brasiliano, ma la trattativa pare che si sia arenata ancor prima di partire.

Il club giallorosso avrebbe infatti fatto sapere ai Reds che non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 90 milioni di euro per il cartellino dell'estremo difensore classe 1992, cifra ritenuta decisamente eccessiva dal club inglese.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 17:20