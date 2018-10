La Roma fissa il prezzo per Under

La Roma dovrà resistere agli assalti dei top club europei per trattenere Cengiz Under nella Capitale.

L’esterno offensivo turco piace a metà Europa: Manchester City e Bayern Monaco su tutti, ma anche Liverpool, Manchester United e Borussia Dortmund continuano a seguire da vicino le sue prestazioni con la maglia giallorossa. Attenzione infine al Barcellona che, già da tempo, ha messo gli occhi sul giocatore.

La Roma non ha intenzione di cedere uno dei giovani con più talento presente in rosa. Solamente un’offerta monstre, superiore ai 50 milioni di euro, potrebbe convincere Monchi e la società a lasciar partire Under.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 14:10