La Roma frena l'Inter: Conte bloccato a San Siro

L’Inter frena: dopo cinque vittorie consecutive la squadra di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 nell’anticipo della quindicesima giornata contro la Roma, e si espone al possibile controsorpasso della Juventus, in campo sabato contro la Lazio nella Capitale. Partita con tanti sussulti nel primo tempo, più scialba nella ripresa. Giallorossi quarti a 29 punti.

Primo tempo giocato a buon ritmo ma senza gol. Due assenze pesanti maturate nelle ultime ore condizionano le scelte di Fonseca: Pau Lopez dà forfeit (dentro Mirante), e Dzeko si siede invece in pancgina. Al posto del bosniaco Zaniolo è schierato falso nueve con un trio di trequartisti alle sue spalle.

L’Inter parte molto aggressiva, al 7′ Lukaku sfrutta un errore di Veretout ma Mirante con una grande parata gli nega la rete del vantaggio. Con il passare dei minuti cresce nettamente la Roma, che comincia a gestire il giro palla e nella parte centrale del tempo manda in affanno la difesa nerazzurra creando un’occasione nitida con Zaniolo al 20′ e altre situazioni di pericolo.

La squadra di Conte grazie al pressing forsennato supera il momento di difficoltà e torna ad affacciarsi dalle parti di Mirante con Lautaro Martinez e Brozovic: soprattutto il croato si divora il vantaggio al 44′ non sfruttando un rinvio errato di Mirante. Due infortuni per parte: Santon esce al quarto d’ora per Spinazzola, Candreva alza bandiera bianca prima dell’intervallo, al suo posto Lazaro.

Ripresa, l’Inter va ancora a un passo dal vantaggio al 49′, quando Borja Valero libera Vecino nell’area giallorossa: Mirante in tuffo salva di nuovo la squadra ospite. Venti minuti dopo ancora un guizzo di Lautaro Martinez fa venire i brividi al portiere della Roma. Il Toro al 70′ chiede un rigore per fallo di mano di Spinazzola, ma la palla carambola prima sul piede e l’arbitro lascia proseguire.

Fonseca dà spazio all’acciaccato Dzeko (fuori Perotti), Conte, alle prese con una panchina cortissima, inserisce Asamoah per Borja Valero. La partita prosegue in equilibrio: i due attacchi sembrano incapaci di scalfire le attente difese. Nel finale dentro anche D’Ambrosio e Florenzi, ma il risultato non cambia più.

