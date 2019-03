La Roma guarda in casa Torino

Una delle più grandi sorprese del campionato è sicuramente Armando Izzo. Il difensore del Torino ha offerto prestazioni di livello che hanno attirato le attenzioni di diversi club, oltre che quelle di Roberto Mancini.

Una delle società più interessate al centrale è la Roma. Ranieri avrebbe individuato in Izzo il rinforzo ideale per puntellare la difesa, reparto in cui i giallorossi hanno avuto qualche problema questa stagione.

La trattativa non è delle più semplici: Cairo reputa incedibile il giocatore e non sembra intenzionato a privarsene, soprattutto se i granata dovessero qualificarsi per una coppa europea.

SPORTAL.IT | 13-03-2019 14:25