Giornata di mercato intensa per la Roma, che dopo aver realizzato lo scambio con la Juventus tra Pellegrini e Spinazzola ha ceduto il brasiliano Gerson.

Il centrocampista, acquistato per 16,5 milioni dal Fluminense nell'estate 2016 e ceduto in prestito la passata stagione alla Fiorentina, andrà a titolo definitivo alla Dinamo Mosca per 10 milioni di euro.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 29-06-2019 19:32