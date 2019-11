La Roma ha individuato il dopo Kalinic

La Roma sta già lavorando sul dopo Nikola Kalinic.

L'attaccante croato non è mai riuscito a imporsi in giallorosso e nel frattempo si è anche fermato per infortunio. Proprio per questo motivo il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha individuato l'uomo su cui concentrare le attenzioni in vista di gennaio.

Si tratta di Haris Seferovic, nazionale svizzero di origini bosniache che gioca nel Benfica e secondo 'O Jogo' è l'obiettivo numero uno dei capitolini. La trattativa però non sarà semplice, dato che il giocatore dispone di una clausola da 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 10-11-2019 12:00