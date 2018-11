La Roma ha messo nel mirino Rugani

La Roma fa sul serio per Daniele Rugani.

Il difensore ex Empoli sta faticando a trovare spazio nell’undici titolare di Massimiliano Allegri e starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento a gennaio.

La Roma ci prova: Monchi ha già contattato i dirigenti bianconeri per capire i margini di una possibile trattativa. La Juve ha resistito all’assalto del Chelsea in estate, arrivato ad offrire più di 50 milioni per il cartellino del giocatore. Solamente una proposta importante potrebbe convincere Fabio Paratici e tutto lo staff ad accettare. Difficile che vengano inserite contropartite tecniche: la Juve è interessata a Lorenzo Pellegrini, ma i giallorossi non hanno alcuna intenzione di cedere il proprio centrocampista.

SPORTAL.IT | 06-11-2018 17:10