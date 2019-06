La Roma ha preso una decisione su Cragno

La Roma è alla ricerca di un sostituto per Robin Olsen e nelle scorse settimane sembrava a un passo da Alessio Cragno.

La valutazione del Cagliari ha però spaventato i giallorossi che hanno deciso di puntare su Pau Lopez, portere del Betis Siviglia. Il club andaluso, secondo diverse indiscrezioni dalla Spagna, avrebbe già rifiutato un'offerta della società capitolina da 20 milioni di euro e metà cartellino di Sanabria.

Per Cragno si è quindi tirata fuori la Roma ma rimangono in corsa Milan, che lo reputa il sostituto ideale in caso di partenza di Donnarumma, e Inter.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 14:35