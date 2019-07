La Roma insiste per Suso, il Milan ci pensa

Messo da parte momentaneamente, almeno secondo le parole del direttore tecnico Paolo Maldini, il sogno legato a Luka Modric, il Milan prepara il rinnovamento della rosa pensando non solo a possibili colpi in entrata, ma anche ad uscite importanti, su tutte quella dello spagnolo Suso.

Resta vivo, infatti, l'interesse della Roma per il 25enne: secondo quanto riportato da Sky, il Milan ha chiesto circa 40 milioni di euro per lo spagnolo, una cifra vicina alla sua clausola rescissoria. I giallorossi vogliono abbassare il prezzo offrendo una contropartita tecnica, ma non sono disposti a cedere Zaniolo: Under o Schick potrebbero sbloccare la trattativa, anche se il centravanti ceco interessa anche a Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Il dialogo fra le due squadre, comunque, continuerà nei prossimi giorni.

Oltre a Suso, sembrano destinati a fare le valigie anche André Silva e Patrick Cutrone: il primo, tornato dal prestito al Siviglia, interessa al Monaco, alla ricerca di un attaccante, mentre il secondo gode di diversi estimatori in Italia e in Inghilterra (il Wolverhampton ha chiesto informazioni ai rossoneri).

Le loro cessioni consentirebbero al Milan di provare l'assalto ad Angel Correa, duttile jolly offensivo dell'Atletico Madrid, per il quale i Colchoneros chiedono 55 milioni di euro. Il 24enne di Rosario ha esperienza sia come esterno offensivo sia come seconda punta, caratteristiche che lo rendono sulla carta complementare al perno dell'attacco milanista, il centravanti titolare Krzysztof Piątek.

Come soluzione alternativa, si è fatto anche il nome a Matias Zaracho, trequartista del Racing di Avellaneda, ma la richiesta degli argentini, che si attesta attorno ai 25 milioni, è ritenuta troppo alta.

Ultimo capitolo dedicato alla difesa: i rossoneri non si arrendono per Demiral, ma stanno studiando con la Juventus, attuale proprietaria del cartellino del centrale turco, una possibile soluzione: ulteriori sviluppi sulla trattativa sono attesi la prossima settimana.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 09:59