La Roma non si ferma: in arrivo il decimo acquisto

La Roma ha messo a segno il suo decimo acquisto: dal Bordeaux è in arrivo l’esterno brasiliano Malcom.

Inseguito a lungo dall’Inter, i giallorossi hanno accontentato le richieste dei francesi e hanno chiuso l’accordo per 32 milioni di euro di parte fissa che con gli eventuali bonus raggiungerebbero i 37.

La veloce ala mancina classe 1997 è l’ennesimo colpo di mercato estivo del direttore sportivo Monchi, che sta portando avanti una vera e propria rivoluzione dell’organico a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Completamente cambiato il trio dei portieri, che con la partenza di Alisson ha portato in dote una cifra di poco superiore ai 70 milioni, che ha permesso di finanziare il colpo Malcom e arrivare al sostituto dell’estremo portiere della nazionale brasiliana: Robin Olsen, atteso nella Capitale nei prossimi giorni. Anche l’attacco ha cambiato volto, ora sono sette in rosa e non si esclude la partenza di uno fra Diego Perotti e Stephan El Shaarawy.

Alle 23 di lunedì sbarcherà a Ciampino Malcom, che, prima di raggiungere la squadra negli Stati Uniti, dovrà superare le visite mediche di rito come viene comunicato dalla stessa Roma sul proprio profilo ufficiale di Twitter: “L’ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche”. Le visite sono previste per le 8 di martedì mattina a Villa Stuart.

In seguito le firme sui contratti: un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, con un incremento a salire per tutta la durata dell’accordo.

Due cessioni (Nainggolan e Alisson) e dieci acquisti, con l'undicesimo già pronto, per una nuova Roma, che vuole confermarsi a livello europeo e provare a insidiare l’epopea di vittorie della Juventus.

Di Francesco ha avuto dal mercato molti giocatori giovani che si sono messi in luce nei rispettivi campionati, come Cristante in serie A e Justin Kluivert in Eredivisie, senza dimenticare l’esperienza di Javier Pastore.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 19:55