La Roma non vuole perdere la sua nuova colonna

Il turno infrasettimanale ha sorriso alla Roma che ha dominato a Udine pur avendo giocato oltre metà partita in inferiorità numerica, superando il Napoli al quarto posto.

Nonostante i tanti infortuni Paulo Fonseca sembra aver trovato la quadratura del cerchio grazie ad alcune intuizioni, come l’avanzamento a centrocampo di Mancini, ma grazie anche al rendimento di alcuni giocatori portati dal mercato, come Chris Smalling.

L’ex capitano del Manchester United, che alla "Dacia Arena" ha segnato il primo gol in A, ha dato equilibrio e fisicità alla difesa, con conseguenze positive per tutta la squadra.

Per questo il ds Petrachi ha già allacciato contatti con la dirigenza dello United per impostare la trattativa per trattenere il giocatore, giunto a Roma con la formula del prestito, ma il rischio è di dover spendere una cifra tra i 15 e i 20 milioni, adeguata per un giocatore di esperienza, con 30 presenze nella Nazionale inglese nonché ex capitano del Man United.



SPORTAL.IT | 31-10-2019 12:01