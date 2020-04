La Roma pensa al dopo Florenzi

Mentre Alessandro Florenzi, intervenuto nel corso di una diretta sul canale Instagram di Max Biaggi, ha ammesso di non conoscere il proprio futuro dopo il prestito al Valencia, che potrebbe essere prorogato fino al termine della stagione qualora la Liga riprendesse, in casa Roma si pensa già al futuro che potrebbe non comprendere l’esterno della Nazionale.

Nel ruolo, infatti, il ds dei giallorossi Gianluca Petrachi sembra avere messo nel mirino il giapponese Takehiro Tomiyasu, una delle rivelazioni della stagione dei rossoblù.

Sotto contratto fino al 2024, utilizzabile al centro e sulla fascia destra, Tomiyasu rappresenterebbe una valida opzione all’insegna della duttilità per la difesa della Roma.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 23:45