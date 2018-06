La Roma pensa all'eventuale dopo Alisson

Alisson Becker è sicuramente uno dei portieri più ambiti tra i top club d'Europa.

Real Madrid e Liverpool in particolare potrebbero fare follie per il portiere brasiliano, che la società giallorossa lascerà partire per non meno di 70 milioni di euro.

La dirigenza capitolina non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio dell'estremo difensore e sta valutando le possibili alternative.

I nomi sul taccuino del ds Monchi sono quelli di Bernd Leno del Bayer Leverkusen e di Alphonse Areola del Psg. Entrambi i portieri potrebbero essere acquistati per una cifra intorno ai 25/30 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 17:00