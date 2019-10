La Roma perde un altro pezzo da novanta

Non c’è pace in casa della Roma, dove i problemi muscolari sembrano farla da padroni in questo altalenante avvio di stagione. Paulo Fonseca dovrà fare a meno per almeno tre settimane di Mkhitaryan.

L’armeno, che nel corso della gara con il Lecce aveva accusato un fastidio all’inguine, si è sottoposto a una serie di accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione tendinea all’adduttore. Impossibile proseguire in queste condizioni, saranno necessarie delle terapie per il calciatore arrivato in prestito dall’Arsenal nell’ultimo calciomercato.

Un guaio in più per il tecnico giallorosso che per un paio di mesi sarà costretto a rinunciare a Lorenzo Pellegrini, uno dei più positivi nel mese di settembre. Operato a Villa Stuart dal professor Attilio Santucci alla presenza di Andrea Causarano, medico della Roma, il centrocampista è stato sottoposto a sintesi della frattura del quinto dito del piede destro.

Pellegrini, a sua volta infortunatosi nella trasferta salentina (dalla quale perlomeno Dzeko e compagni sono tornati con i 3 punti, frutto proprio di un gol del bomber bosniaco), rientrerà in campo con una piccola vite che non dovrebbe più togliere fino a fine carriera.

I due , naturalmente, non faranno parte dei convocati per la sfida di Europa League con gli austriaci del Wolfsberger, che sono reduci dal clamoroso successo per 4-0 sul campo del Borussia Moenchengladbach: un risultato destinato a rimanere della storia del piccolo club.

“Non è sicuramente una squadra che farebbe la Serie A. E' una squadra di provincia, di un paese minuscolo. Lavorano molto bene con i mezzi che hanno” così ha definito il Wolfsberger Alexander Manninger. L’ex portiere austriaco ne ha parlato con Tele Radio Stereo 92.7. Insieme con i problemi muscolari, comunque, la Roma dovrà vedersela anche con il loro entusiasmo.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 16:49