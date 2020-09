La Roma piomba su Nehuen Perez: trattativa con l'Atletico

In attesa di capire il futuro di Dzeko e di altre trattative in uscita, la Roma pensa anche ad alcuni rinforzi in entrata. La priorità è rivolta alla difesa, che probabilmente perderà Fazio e Juan Jesus: i giallorossi hanno messo nel mirino il giovane centrale Nehuen Perez.

Stando a quanto riferito da ‘Sky Sport’, la dirigenza della Lupa ha avviato la trattativa con l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino del giovane talento classe 2000, che nella scorsa stagione ha giocato in Portogallo al Familicao.

Nazionale argentino Under 20, Nehuen Perez ha collezionato 23 presenze e un goal nella Liga NOS: potrebbe essere lui il giusto innesto di una difesa che potrebbe perdere qualche pedina. Fazio è in uscita con direzione Cagliari o Fiorentina, mentre Juan Jesus è sempre più vicino al Genoa.

OMNISPORT | 01-09-2020 07:45