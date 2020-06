La Roma punta i fari in casa Cagliari

Al termine della stagione il contratto tra Rafael e il Cagliari scadrà: le parti non si sono ancora accordate sul prolungamento e l'estremo difensore potrebbe dunque decidere di approdare in un'altra squadra a costo zero.

Sulle sue tracce c'è la Roma: i giallorossi apprezzano l'esperienza e il bagaglio tecnico del navigato portiere che sarebbe, nell'immaginario di Petrachi, un'ottimo sostituto di Pau Lopez, che nel corso della stagione ha dimostrato di meritarsi il posto da titolare nella formazione di Fonseca. Oltre all'ex Hellas Verona i capitolini sono in pressing anche su Joao Pedro.

Recentemente il procuratore di Rafael Joao Santos ha parlato del rinnovo a TMW: "È in scadenza con il Cagliari, vedremo se rinnoveremo. È in Italia da più di dieci anni, secondo me una squadra, se non rinnova, la troviamo".

SPORTAL.IT | 10-06-2020 14:39