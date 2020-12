La Roma punta Napoli: obiettivo Milik e Hysaj a parametro zero

Sono sempre più ai margini del progetto tecnico del Napoli, che potrebbero presto lasciare insieme per trasferirsi entrambi nella Capitale. Si tratta di Arkadiusz Milik ed Elseid Hysaj, che nella prossima stagione potrebbero ancora essere compagni di squadra, ma nella Roma.

Lo afferma il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui entrambi i giocatori si svincoleranno dal Napoli a fine campionato, trovandosi quindi nella libertà di farsi ingaggiare a parametro zero in vista del 2021-2022.

Proprio questa sarebbe la grande occasione per la Roma, da tempo sulle loro tracce e disposta ad offrire a entrambi un contratto. Milik, in particolare, è da lungo tempo sui taccuini giallorossi: il polacco era già stato individuato come potenziale alternativa di lusso per Edin Dzeko.

OMNISPORT | 27-12-2020 12:07