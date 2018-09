La Roma rinasce, Pellegrini uomo derby: Lazio al tappeto

La Roma rinasce, vince il derby ed esce dalla crisi che l'aveva attanagliata nelle scorse settimane. La squadra di Di Francesco piega la Lazio per 3-1: Pellegrini è l'uomo derby con un gol di tacco, un assist per la rete di Fazio e una punizione guadagnata e poi trasformata da Kolarov. Non basta la rete di Immobile all'undici di Inzaghi, che recrimina per le tante occasioni sprecate: in classifica ora i giallorossi salgono a quota 11 punti, a una lunghezza dai cugini quarti in classifica.

Primo tempo equilibrato e divertente, con tante chance sciupate da entrambe le parti. L'atteggiamento aperto delle due squadre favorisce lo spettacolo, anche se sotto porta si sbaglia di tutto. I biancocelesti creano almeno quattro occasioni nitide con Immobile, Marusic e Luis Alberto, i giallorossi sfiorano il vantaggio con Dzeko, Pastore, Florenzi, De Rossi ed El Shaarawy.

Al 36' Pastore è costretto ad uscire per un problema al polpaccio: dentro Pellegrini che al 44' trova il preziosissimo 1-0 spedendo in rete di tacco dopo un errore nel rinvio di Caceres.

Il vantaggio della squadra giallorossa influenza per forze di cose l'avvio di ripresa: l'undici di Di Francesco si fa più guardingo mentre gli uomini di Inzaghi sono costretti a sbilanciarsi.

Inzaghi decide di effettuare un doppio cambio dopo pochi minuti, inserendo Correa per Luis Alberto e Badelj per Parolo. Al 67' la Lazio pareggia grazie a uno svarione della difesa romanista: Fazio sbaglia il retropassaggio e serve Immobile, che non si fa pregare e riequilibra il risultato trafiggendo Olsen.

La Roma non si scompone e quattro minuti dopo rimette la freccia: Pellegrini, ancora decisivo, guadagna una punizione dal limite, che Kolarov trasforma con uno splendido e potente tiro a giro che non lascia scampo a Strakosha. La Lazio si butta all'assalto (dentro anche Caicedo per Lulic) ed Olsen deve superarsi sulla conclusione all'81' di Milinkovic-Savic.

All'86' Fazio chiude i conti: il centrale argentino riscatta il precedente errore battendo di testa Strakosha e firmando il tris, su cross dello scatenato Pellegrini.

