La Roma riparte, Milan nel mirino

Il quasi inedito turno di campionato giocato a Santo Stefano, valido per la penultima di andata, che ha visto un paio di grandi non brillare e bloccate in provincia, Milan e Juventus, sorride alla Roma, che si mette alle spalle il lungo periodo nero superando 3-1 il Sassuolo in uno dei posticipi delle ore 18.

Preziosa vittoria per Di Francesco, che puntella la panchina ridimensionando le ambizioni europee della propria ex squadra e sfruttando l’assist regalato dal Milan: Roma adesso settima, ma con un solo punto in meno rispetto ai rossoneri e quattro da recuperare rispetto alla Lazio che ha rafforzato il quarto posto.

Giallorossi trascinati dal duo Zaniolo-Schick: conferma per l’ex interista, ormai titolare fisso e autore del primo gol in Serie A, quello del 3-0, mentre l’attaccante ha dato una risposta importante allontanando la possibile cessione in prestito alla Sampdoria. Il ceco si procura il rigore del vantaggio dopo sette minuti, trasformato da Perotti, e poi raddoppia al 25’. Gara in discesa per la Roma, che controlla la sterile reazione della squadra di De Zerbi, sfiora il tris ancora con Schick e poi lo trova con Zaniolo al 60'. Nel finale Babacar salva l'onore neroverde.

Nelle altre partite delle 18, preziosa vittoria in chiave Europa League del Torino, che infligge la terza sconfitta consecutiva all’Empoli: all’”Olimpico-Grande Torino” finisce 3-0, risultato che matura a cavallo dei due tempi per i gol di Nkoulou e De Silvestri, quest’ultimo autore di una pregevole segnatura di sinistro, prima del tris di Iago Falque. I granata superano Atalanta e Sassuolo e si collocano al nono posto con 26 punti.

Vince la paura invece tra Spal e Udinese che non vanno oltre uno 0-0 che permette a entrambe le squadre di guadagnare un punticino sul Bologna terzultimo. I ferraresi si portano a 17 punti, superando l’Empoli, i friulani salgono a 15.

SPORTAL.IT | 26-12-2018 20:05