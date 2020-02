La Roma rischia di perdere i pezzi

Situazione complicata in casa Roma. I risultati non arrivano e sono ancora diversi i giocatori ai box. Come se non bastasse, pare alto il rischio di non poter riscattare due elementi fondamentali della rosa giallorossa.

Il riscatto, dal Manchester United, di Smalling è difficile (i Red Devils chiedono non meno di 20 milioni di euro). Attenzione anche alla questione Mkhitaryan. Al momento non ci sarebbe l'accordo con l'Arsenal (i Gunners vorrebbero 24 milioni di euro per lasciarlo a Roma).

SPORTAL.IT | 11-02-2020 10:16