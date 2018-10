La Roma sbaglia tutto, Spal nella storia

Il campionato torna dopo la seconda sosta per le Nazionali e regala subito una sorpresa, la vittoria della Spal che riscrive la propria storia passando in casa della Roma, impresa riuscita ai ferraresi solo nel settembre 1965, anche allora per 2-0 e anche allora grazie anche a un calcio di rigore. Andrea Petagna è preciso nello spiazzare Olsen al 38’, cambiando il verso di una gara che alla fine la Spal vince con merito, portandosi a 12 punti e spezzando la serie di quattro sconfitte consecutive. Si ferma invece a quattro la serie di successi di fila della squadra di Di Francesco, la cui gara dura di fatto lo spazio di 35’.

Oltre alla pesantezza della sconfitta, infatti, il tecnico giallorosso non può che rabbuiarsi per la prestazione di una squadra incapace di reagire e di dare seguito ad un primo tempo giocato con buon piglio, ma che alla fine ha prodotto solo un paio di occasioni sprecate da Dzeko. Disastroso il pomeriggio del bosniaco, goffo e impreciso nei due tentativi del primo tempo sventati dal portiere della Spal, Vanja Milinkovic-Savic, preferito a sorpresa da Semplici a Gomis. Pomeriggio da dimenticare per la Roma quindi sul piano tecnico, psicologico e anche tattico, se è vero che la squadra ha iniziato ad allungarsi appena le energie sono venute meno, mostrando quella mancanza di equilibrio che era già emersa nelle prime battute della stagione come pure a Empoli, nella soffertissima vittoria ottenuta prima della sosta.

Non è bastato Lorenzo Pellegrini, ancora tra i migliori prima che la luce si spegnesse e non ha pagato la scelta di Di Francesco, che ha puntato su Marcano al posto di Manolas e su Florenzi, stanco dagli impegni con la Nazionale, al posto di Santon. La Spal, compatta nel difendere, ne ha approfittato, passando dagli undici metri al primo tiro in porta e alla prima azione offensiva, favorita da un buco di Marcano e poi di Luca Pellegrini, che ha affossato l’inesauribile Lazzari. La partita è di fatto finita qui: nel secondo tempo la Roma ha attaccato senza idee prima e dopo il raddoppio di Kevin Bonifazi, di testa al 12’ su azione d’angolo. Solo le parate di Olsen su Petagna evitano un passivo umiliante per la Roma, incapace di sfruttare anche un quarto d’ora di superiorità numerica per l’ingenua espulsione di Milinkovic, che prende due gialli in pochi secondi per perdita di tempo e proteste.

La squadra di Eusebio Di Francesco tornerà in campo già martedì in Champions League: all’Olimpico arriveranno i russi del Cska Mosca, sorprendentemente in testa al girone dopo le prime due giornate. Gli ex sovietici hanno infatti 4 punti, frutto del pareggio esterno con il Viktoria Plzen e del clamoroso successo casalingo con il Real Madrid. Un Real tra l’altro sempre più in difficoltà perché sabato, poco prima che Roma e Spal scendessero in campo, è stato sconfitto al "Santiago Bernabeu" dal Levante, a segno per due volte nel primo quarto d’ora e vistosi solo dimezzare il vantaggio da Marcelo, in gol al 28’ della seconda frazione di gioco.

