La Roma sceglie il terzino del futuro

Il rendimento di Rick Karsdorp e Bruno Peres rappresenta una delle tante note liete per la Roma dell’inizio di stagione, ma in vista del mercato di gennaio la società sta valutando l’ipotesi di acquistare un altro giocatore per dare più possibilità di rotazioni al tecnico Paulo Fonseca.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ il profilo preferito è quello di Noussair Mazraoui, laterale dell’Ajax e della Nazionale marocchina.

Classe ’97, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo, e tra i protagonisti della cavalcata dei Lancieri fino alle semifinali di Champions nel 2019, Mazraoui viene considerato adatto per le ottime doti in fase di spinta oltre che in quella difensiva, caratteristiche che lo rendono appetibile per il 3-4-2-1 impostato da Fonseca.

Gli intermediari sono già al lavoro per mettere in contatto la Roma con l’entourage del giocatore.

OMNISPORT | 16-11-2020 11:18