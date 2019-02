La Roma schianta il Chievo: duello Champions con la Lazio

La Roma schianta il Chievo al Bentegodi nel secondo anticipo della ventitreesima giornata di serie A: i giallorossi rispondono alla vittoria della Lazio di giovedì e la agganciano al quarto posto in classifica grazie al rotondo successo per 3-0 contro i gialloblu mai in partita. A segno El Shaarawy, Dzeko e Kolarov, colpiti anche due pali. Veronesi sempre ultimi a 9 punti.

La Roma sbriga la pratica nei primi 18' di partita, sfruttando due dormite piuttosto evidenti della difesa clivense. Al 9' la squadra di Di Francesco passa in vantaggio grazie a El Shaarawy, imbeccato da N'zonzi dopo un rinvio sbagliato dell'undici di Di Carlo. Il Chievo non reagisce e al 18' i giallorossi affondano di nuovo, questa volta con un assolo di Dzeko, che entra in area da posizione defilata e con un bel diagonale trafigge Sorrentino una seconda volta. Dopo il raddoppio degli ospiti c'è finalmente la reazione dei padroni di casa, pericolosi con Djordjevic e Stepinski: il sostituto di Olsen, Mirante, non si fa trovare impreparato e sull'ex Lazio compie una grande parata.

Ripresa, la Roma arrotonda al 51': Kolarov risponde alle polemiche firmando il tris su sponda di Dzeko. Il Chievo che dopo aver perso Frey è costretto a fare a meno per infortunio anche di Depaoli, non riesce a rispondere, e gli ospiti sfiorano ripetutamente la quarta rete con Dzeko, Fazio ed El Shaarawy. Al 77' il bomber bosniaco in grande spolvero colpisce la traversa dopo una bella giocata, pochi minuti dopo è il Faraone a far vibrare il legno.

Ritmi più bassi nel finale di partita, la Roma già con la testa alla partita di Champions League contro il Porto addormenta il match e porta a casa tre punti preziosi senza mai soffrire.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 22:30