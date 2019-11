La Roma si prepara alla rivoluzione: prima conferma della società

La Roma si prepara a una nuova rivoluzione societaria: è stato lo stesso club giallorosso a confermare le voci di un interessamento da parte di nuovi investitori (si parla con insistenza di un altro imprenditore americano, Dan Friedkin) attraverso un comunicato ufficiale diramato su richiesta della Consob, l'organo di controllo delle società quotate in borsa. Una notizia che ha regalato alla stessa Roma una giornata più che positiva per il proprio titolo azionario, in rialzo del 16,6% alla chiusura dei mercati nella giornata di mercoledì.

"Su richiesta di Consob, con riferimento ad alcune indiscrezioni apparse in data odierna sugli organi di stampa in relazione ad una possibile acquisizione delle partecipazioni di As Roma SpA da parte di potenziali investitori, As Roma Spv Llc, società che detiene il controllo indiretto di As Roma SpA tramite la sua controllata Neep Roma Holding SpA, informa che sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in As Roma Spv Llc" ha dichiarato nel comunicato il club giallorosso.

"In caso di perfezionamento di accordi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in As Roma SpA, As Roma Spv Llc fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge" si legge al termine della nota del club attualmente quinto in Serie A, a pari merito con l'Atalanta, e in attesa di recuperare i numerosi infortunati per continuare la marcia verso l'agognato quarto posto.

Il nome accostato da più parti alla Roma nelle ultime ore è quello di Dan Friedkin: nato a San Diego, in California, nel 1965, Friedkin è un imprenditore di successo nel settore delle rivendite di automobili, ed è riuscito ad arrivare, grazie ai suoi investimenti, ad un patrimonio netto di circa 4 miliardi di dollari.

Negli ultimi tempi, Friedkin aveva già provato ad entrare nel mondo dello sport tentando la scalata alla franchigia di pallacanestro NBA degli Houston Rockets, salvo poi virare sul mondo del calcio, avvicinandosi a una squadra tanto famosa a livello internazionale quanto vicina alla realtà Usa come la Roma.

Non è specificato, però, se il potenziale nuovo investitore sia interessato all'acquisto del pacchetto di maggioranza della Roma o se entrerà in società con l'attuale proprietario, James Pallotta, ma quel che è certo è che la squadra giallorossa ha intenzione di modificare, in tempi relativamente brevi, il proprio assetto societario.

Nel frattempo, terminata la pausa per gli impegni delle nazionali, la Roma si appresta a tornare in campo: domenica, alle 15, arriva il Brescia all'Olimpico, mentre giovedì alle 19 è prevista la delicatissima trasferta di Europa League contro l'Istanbul Basaksehir.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 21:01