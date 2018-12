La Roma sorride, Pellegrini è recuperato

La Roma di Eusebio Di Francesco sta recuperando terreno nella corsa a un piazzamento valido per la prossima Champions League con il quarto posto occpuato dalla Lazio a soli 4 punti di distanza.

In vista dell’ultima sfida dell’anno che vedrà i giallorossi impegnati nella ostica trasferta di Parma, l’allenatore dei capitolini avrà a disposizione anche Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo nella giornata di giovedì e nella partitella finale ha realizzato una tripletta, dimostrando di essere pronto per tornare in campo.

Anche Ante Coric potrebbe recuperare per la sfida contro gli uomini di D’Aversa.

