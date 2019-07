La Roma spaventa il Milan, ecco l'alternativa a Suso

Chi si intende di mercato sa che avere l’obbligo di vendere è più fastidioso che dovere acquistare giocatori per rinforzare la rosa. Perché la controparte conosce la situazione e inevitabilmente tira sul prezzo per provare a chiudere la contrattazione spendendo il meno possibile.

È questo il caso del Milan, che per riuscire a sbloccare le operazioni in entrata avrebbe bisogno di piazzare almeno uno dei gioielli della rosa considerati cedibili, ovvero Gigio Donnarumma e Suso. Pochi sembrano essere i margini per la partenza del portiere, ma pure lo spagnolo alla fine potrebbe restare in rossonero e svolgere il trequartista nel 4-3-1-2 di Giampaolo, che però nel ruolo potrebbe presto abbracciare l’argentino Correa dall’Atletico Madrid.

Una mossa, questa, che potrebbe avvicinare la partenza di Suso, obiettivo della Roma per la sostituzione di Stephan El Shaarawy, ceduto a peso d’oro allo Shanghai Shenhua. Il Milan però valuta lo spagnolo 40 milioni, troppi per la Roma che ha provato invano ad abbassare la cifra inserendo una contropartita tecnica a scelta tra Schick, Perotti e Pastore. Come detto sopra, il Milan ha bisogno di fare cassa e non può permettersi di cedere i propri big a una cifra inferiore al valore dei giocatori. Ecco allora la tattica della Roma e del suo ds Petrachi, che sta provando a “spaventare” i rossoneri fiondandosi sull’alternativa a Suso.

Si tratta curiosamente di un altro ex milanista, Gerard Deulofeu, reduce da un’ottima stagione al Watford. L’ex Barcellona è da tempo un obiettivo della Roma che ora sembra fare sul serio in virtù delle caratteristiche del giocatore, ideali per il 4-2-3-1 di Paulo Fonseca. Nella trattativa con gli inglesi la Roma vorrebbe provare a inserire il portiere Robin Olsen, esubero dopo l’arrivo di Pau Lopez, ma il Watford non sembra voler scendere sotto i 15 milioni per la cessione di Deulofeu.

SPORTAL.IT | 22-07-2019 23:02