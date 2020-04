La Roma spiazza Juve e Inter: la mossa di mercato dei giallorossi

Si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro dell'attaccante del Napoli Dries Mertens, in scadenza con il club partenopeo al termine della stagione. In poche settimane si è passati dal rinnovo quasi certo con Aurelio De Laurentiis al corteggiamento sfrenato di Juventus e Inter; ora nella mischia si è buttata anche la Roma, pronta ad approfittare della situazione per sorprendere le rivali.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli uomini di mercato giallorossi avrebbero proposto all'attaccante belga un contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus: un'offerta importante che l'entourage del giocatore starebbe valutando con molta attenzione.

La Roma spera di battere così sul tempo la Juventus e l'Inter, che a differenza della società capitolina stanno ancora temporeggiando, in attesa di decidere il destino di Gonzalo Higuain e Lautaro Martinez.

L'altro nome caldissimo in queste ore è quello del difensore del Tottenham Vertonghen, che stuzzica non poco le fantasie dei giallorossi, che non riusciranno a riscattare Smalling dal Manchester United al termine del campionato.

Il centrale belga, in scadenza, a Play Sports ha parlato così del suo futuro: "Voglio firmare con la giusta squadra, potrebbe essere il Tottenham oppure un’altra. Voglio continuare ad alti livelli ancora per qualche anno e mi piacerebbe giocare nelle coppe europee la prossima stagione. Da gennaio diversi club si sono fatti avanti con proposte serie, mi affascinano Spagna e Italia ma prenderò in considerazione tutte le opzioni. Il mio cartellino è gratuito e molti club non hanno i soldi per fare acquisti. I giocatori a scadenza come me sono ancora più ambiti".

SPORTAL.IT | 24-04-2020 12:37