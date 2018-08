La Roma spinge Gonalons e Jesus al Toro

Ultima settimana di trattative, la Roma sta cercando in tutti i modi di piazzare gli esuberi Juan Jesus e Gonalons. L'arrivo del difensore brasiliano in granata è più probabile, ma la trattativa va accelerata perché il tempo sta scadendo.

L'ex Inter ha rifiutato un'offerta importante dal Porto per restare in Italia, il Torino vanta ottimi rapporti con la Roma e può sfruttare la carta Mazzarri, che con il brasiliano ha lavorato bene in passato. L'accordo con Monchi c'è da tempo, prestito con diritto di riscatto, resta lo scoglio ingaggio: 2 milioni di euro sono troppi e Petrachi ha chiesto alla Roma di partecipare parzialmente al pagamento.

Anche Gonalons potrebbe sbarcare a Torino, ma i piemontesi stanno battendo nelle ultime ore la strada Viviani, che potrebbe arrivare dalla Spal in cambio di Valdifiori e Bonifazi.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 10:20