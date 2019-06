La Roma studia la beffa di mercato all'Inter di Conte

La Roma prova lo sgambetto all'Inter per Nicolò Barella. La trattativa del club nerazzurro con il Cagliari è in fase di stallo, e il club capitolino prova ad approfittarne: secondo Il Tempo, la società giallorossa avrebbe messo sul piatto 30 milioni più 5 di bonus, oltre al cartellino di Gregoire Defrel, valutato 18 milioni, per un'offerta totale di 53 milioni. Dietro alla manovra di mercato ci sarebbe il nuovo direttore sportivo della Roma, Petrachi.

Beppe Marotta ed Antonio Conte non perdono però la fiducia: l'Inter ha da tempo in mano l'accordo con il giocatore, che ha messo come priorità i nerazzurri. Forte della volontà di Barella, Marotta incontrerà nuovamente il patron del Cagliari Tommaso Giulini la prossima settimana, alla ricerca di un'intesa: i rossoblu non vogliono fare sconti, mentre l'Inter finora non si smuove dall'oferta di 36 milioni più bonus fino a 6 milioni e l'inserimento di Dimarco (in prestito).

E' invece praticamente fatta per Stefano Sensi all'Inter: i nerazzurri e il Sassuolo hanno raggiunto l'accordo. I meneghini preleveranno il giocatore con la formula del prestito oneroso, che sarà coperto da due contropartite tecniche, il difensore Andrew Gravillon e il terzino Marco Sala. Poi tra un anno l'Inter verserà nelle casse del Sassuolo 20 milioni di euro per il riscatto.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 11:47