La Roma sulle tracce di Forsberg

Come riporta il Messaggero, l'ultima idea del direttore sportivo della Roma Monchi per rinforzare la rosa è Emil Forsberg, attualmente al Lipsia in Germania. Le qualità più evidenti dell'esterno svedese, attualmente impegnato in Russia con la sua nazionale, sono la tecnica individuale, il dribbling e il tiro dalla distanza. Nell'ultima stagione in Bundesliga in 33 partite ha segnato 5 reti e fornito 3 assist mentre in quella precedente aveva avuto un rendimento migliore siglando 8 goal e realizzando ben 22 assist.

La richiesta del club tedesco è di 35 milioni di euro: sul classe 1991 è vivo anche l'interesse dell'Arsenal in Premier League.



SPORTAL.IT | 21-06-2018 12:00