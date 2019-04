La Roma vede la Champions, Dzeko incredulo

Dopo aver toccato il fondo con la pesante sconfitta interna contro il Napoli, la Roma sembra essersi rialzata. Le vittorie contro Sampdoria e Udinese hanno rilanciato la squadra di Ranieri nella lotta per un posto per la prossima Champions League.

Contro i friulani è stato decisivo Edin Dzeko, tutt’altro che diplomatico nel commentare il momento della squadra: "In una stagione così, non esaltante, è' un miracolo che siamo in corsa. Dobbiamo sempre giocare con la faccia cattiva come nel secondo tempo di oggi".

Poi il centravanti si traveste da leader: “Se giocheremo sempre come nel secondo tempo di oggi faremo bene in questo finale di stagione. Una squadra che vuole vincere non deve prendere gol, e noi ne abbiamo incassati tanti finora. Prima della partita ho detto ai ragazzi di non prendere gol come con la Sampdoria perché prima o poi avremmo segnato, e così è stato".



SPORTAL.IT | 13-04-2019 20:30