La Roma vince, Dzeko segna e sorride

La nuova Roma di Paulo Fonseca continua a macinare minuti di gioco e soprattutto a collezionare gol nelle prime amichevoli della stagione. In cui, ancora una volta, a mettersi in evidenza è l'uomo mercato Edin Dzeko.

Nel 10-1 dei giallorossi a Trastevere spicca infatti la doppietta del bosniaco, apparso in condizioni decisamente buone sia a livello fisico che d'umore. Fonseca lo ha scelto come titolare nel suo 4-2-3-1, con Schick che ne ha preso il posto solo nella ripresa. Proprio il ceco ha segnato un'altra delle reti della Roma, le altre sono state realizzate da Kolarov, Under, Antenucci, Cristante, Perotti, Defrel e il giovane D'Uro. Per il Trastevere a segno Lorusso.

Da segnalare nella ripresa l'esordio di Mancini in difesa, mentre hanno lavorato a parte due altri volti nuovi dei capitolini, Diawara e Veretout.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 20:48