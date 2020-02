La Roma vince ma non brilla, sui social è processo a Fonseca

La Roma vince ma non brilla e l’1-0 sul Gent non regala troppe certezze alla formazione di Fonseca in vista del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Sui social c’è poca voglia di festeggiare la striminzita vittoria sui belgi. Partono, invece, i processi all’allenatore e ad alcuni giocatori individuati come responsabili di una crisi che, a dispetto del risultato, non sembra ancora scongiurata.

Il migliore in campo

La palma del migliore in campo va di diritto a Carles Perez, a segno alla prima da titolare in maglia giallorossa. Non soltanto per il gol realizzato. Laura su Twitter è sicura che la dedica dopo la marcatura sia proprio per lei: “Carletto non dovevi. Sai che sono timida”. Anche Andrea spende elogi per il giovane rinforzo del mercato di riparazione: “Non male il ragazzino”. Mentre Tommy giura: “Sempre creduto in questo ragazzo, è mio pupillo”.

E i peggiori

Diverse le insufficienze tra le fila giallorosse. E i giudizi del pubblico dei social sono impietosi. “Altra partita completamente fuori fase di Pellegrini, inguardabile e inutile! Non è necessario farlo giocare per forza. Ehh!”, tuona un sostenitore esasperato. Valentina se la prende con Fonseca: “Ok tutto ma è una Roma strana, slegata, che gioca lungo, che si basa sulla giocata del singolo come se avessero iniziato a giocare ieri e quindi non a esser movimenti corali”. Romolo non le manda a dire a Fonseca: “Il più scarso allenatore sulla panchina della Roma degli ultimi 15 anni”.

La prestazione

Tutta la Roma, però, continua a non convincere. Giuseppe è caustico nella sua analisi: “Partita di livello basso. Tanti errori e disattenzioni. Giocando così, non fai molta strada”. Giaq, del resto, l’aveva scritto subito, dopo pochi minuti: “Stiamo giocando male, facciamo errori veramente banali e se dall’altra parte ci fosse una squadra di calcio ci avrebbe già preso a pallonate…È preoccupante”. Più realista Jacopo: “L’importante per la Roma questa sera è tornare alla vittoria. Non giocare bene, ma soltanto vincere. Se giochi bene e poi perdi o pareggi è comunque crisi”.

“Quanto sono scarsi?”

Non mancano gli accenni alla scarsa qualità – eufemismo – della formazione belga. “Stiamo a giocà contro una squadra de pippe che se ce giocavamo tre mesi fa je ne avevamo fatti quattro”, scrive senza troppi fronzoli un tifoso giallorosso. “Mamma mia ma quanto sono scarsi questi?”, si chiede Simona. E un altro tifoso non nasconde la preoccupazione: “Se la Roma stasera non stesse giocando contro una squadra scarsa come il Gent, sarebbe sotto di 3-4 gol al 60esimo”. Mentre un altro utente si domanda: “Lustig una vaccata del genere non poteva mica farla durante lo spareggio mondiale contro l’Italia, eh?”.

La telecronaca

A esasperare gli animi, non bastasse lo spettacolo poco edificante offerto dalla partita in sé e in particolare dalla qualità della prestazione della squadra, è anche la telecronaca su Sky. Una costante, del resto, non solo quando gioca la Roma. “Marchegiani te devono mangià i cani”, scrive Alberto. “Io ho tolto l’audio dopo 10 minuti, proprio non li reggo”, fa sapere Claudio. “Meglio io che sto a vede la partita con commento fiammingo”, scrive un tifoso romanista emigrato in Belgio.

SPORTEVAI | 20-02-2020 23:00