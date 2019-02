La Roma vuole spedire Pastore in Cina

Javier Pastore è stato forse la più grande delusione del calciomercato estivo della Roma. Sbarcato dal Psg per 25 milioni di euro, per molti addetti ai lavori si tratta però di un fallimento annunciato, viste le continue noie muscolari e gli infortuni che ne avevano pregiudicato le prestazioni anche in Francia.

Monchi si è arreso e secondo calciomercato.com sta cercando acquirenti in Cina e a Dubai: i giallorossi si vogliono liberare quanto prima del pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro. Pastore è ora chiuso nella Roma da Zaniolo e Pellegrini.

SPORTAL.IT | 22-02-2019 10:40