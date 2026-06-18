La Russa alla Nazionale di calcio Under 17: "Voi siete una speranza"

"I tifosi devono avere un po' di pazienza"

Roma, 18 giu. (askanews) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani la Nazionale di calcio Under 17 che si è laureata campione d’Europa. “Il talento c’è, la voglia di vincere c’è e si tramuta in vittoria, bisogna dirlo ai presidenti delle squadre di calcio, ai procuratori che influenzano non poco il mercato, e ai tifosi che devono avere un po’ di pazienza”. “Voi siete una speranza”, ha detto La Russa. “Auguro anche all’Italia di avere successo grazie a voi”.