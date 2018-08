La Russia si interessa a Bacca

Il Villarreal non è l’unico club interessato a Carlos Bacca.

Secondo Sports.ru infatti, la Lokomotiv Mosca avrebbe contattato il Milan per avere informazioni sul giocatore.

L’attaccante colombiano ha già fatto sapere di voler ritornare in Spagna, ma non ha escluso l’ipotesi di un suo trasferimento in Russia. Bisognerà trovare l’accordo con i rossoneri, che valutano il proprio centravanti ben 15 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 15:05