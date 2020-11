La Russia si propone per ospitare Euro 2021

Attenzione allo scenario: Euro 2021 non più in forma itinerante, come inizialmente previsto. E dunque non più anche in Italia, sede di alcune gare della competizione. La bomba di ‘Le Parisien’ è questa: il torneo, in programma la prossima estate dopo essere stato posticipato di un anno, potrebbe svolgersi interamente in Russia.

Non più una serie di nazioni ma una sola, dunque. E in particolare quella russa, che secondo l’edizione online del quotidiano francese starebbe spingendo per organizzare ed ospitare interamente Euro 2021 la prossima estate, dall’11 giugno all’11 luglio.

Bene precisare che anche la Russia, così come il resto dell’Europa, sta convivendo drammaticamente con l’emergenza Coronavirus: se in primavera i contagi erano ridotti al minimo, nelle ultime settimane si sono impennati, provocando più di 200 morti solo nelle ultime 24 ore.

Nonostante la situazione molto complicata, la Russia non avrebbe tuttavia rinunciato alla propria idea di ospitare Euro 2021. Si era già proposta qualche mese fa per ospitare l’originario Euro 2020, prima che la competizione venisse rinviata, e si considera sempre in corsa per bissare l’organizzazione dei Mondiali 2018.

Sempre secondo ‘Le Parisien’, in ogni caso, l’UEFA non conferma la possibilità di stravolgere la sede di Euro 2021. A Nyon, semmai, prima di agire aspettano di capire le norme sanitarie vigenti da nazione a nazione, ma anche la situazione dell’Azerbaigian, attualmente impegnato in un conflitto armato con l’Armenia.

OMNISPORT | 02-11-2020 22:33