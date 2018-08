La Salernitana pesca ad Avellino

Il ko in Coppa Italia contro l’Entella ha riacceso il mercato della Salernitana. Il ds Fabiani è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Colantuono prima della chiusura del mercato, che precederà di qualche ora il debutto in campionato, in programma sabato 25 agosto alle 18 in casa contro il Palermo.

L’obiettivo è rinforzare tutti i reparti: in attacco il sogno è riuscire ad agganciare Fabio Ceravolo, che potrebbe lasciare il Parma, al pari del centrocampista Antonio Vacca, mentre per la difesa si potrebbe pescare nel mercato degli svincolati e in particolare a Marco Migliorini. L’ex centrale di Torino e Chieti, classe '92, è rimasto senza squadra dopo la mancata iscrizione dell’Avellino: i granata devono battere la concorrenza del Perugia.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-08-2018 23:40