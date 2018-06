La Salernitana vuole fare spesa a Parma

Il campionato di Serie B deve ancora terminare, con la disputa dei playoff dai quali uscirà il nome della terza squadra promossa. Ma c’è già chi fa progetti ambiziosi per la prossima stagione. Si tratta della Salernitana, che dopo un altro torneo anonimo, ha già iniziato a progammare il futuro.

Il tecnico Colantuono sta per rinnovare fino al 2020, mentre sul fronte giocatori i granata sembrano voler puntare su due usati sicuri per la categoria, reduci da una doppia promozione con il Parma: secondo quanto riferito da 'ottopagine.it', infatti, la Salernitana ha messo nel mirino Valerio Di Cesare e Emanuele Calaiò, puntando sulla necessità dei crociati di rinnovare l’organico dopo il tris di promozioni consecutive.

I due giocatori, rispettivamente classe '83 e '82 e garanzie di competitività in B (Di Cesare fu promosso in A con il Torino, Calaiò con i granata nel 2001, poi con Napoli e Siena), potrebbero abbracciare il progetto dei campani per dare la caccia a una nuova promozione.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 19:35