La Samp prende tempo per il rinnovo di Praet

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, a Sky ha parlato del possibile rinnovo di Praet: "Praet ha un contratto fino al 2020, è un giocatore molto importante per la Sampdoria e faremo di tutto per fare in modo che il contratto possa essere allungato. Ma c'e' tempo e avremo modo di confrontarci con lui, con la sua famiglia e i suoi agenti".

I blucerchiati hanno disputato una gara strepitosa contro il Napoli: "Vogliamo ora capire se questa squadra ha uno spirito nuovo e può anche migliorare rispetto al passato nel rendimento fuori casa. La partita di Frosinone è una gara importante in questo senso ma non dobbiamo nemmeno darle troppa importanza. La squadra è stata rinnovata, alcuni elementi vanno aspettati e ci sono ancora margini di miglioramento".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 18:15