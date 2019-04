La Samp vince il derby, debutto senza gol per Montella

La Sampdoria regola il Genoa per 2-0 nel derby e tiene vive le speranze d’Europa. La squadra di Giampaolo si impone grazie alle reti di Defrel e Quagliarella (capocannoniere con 22 gol), espulso Biraschi all’inizio della ripresa.

Primo tempo divertente, l’avvio è pirotecnico: Kouamé ha una chance d’oro subito al 1′, due minuti dopo arriva il gol della Samp con Defrel, servito da Quagliarella sugli sviluppi di un corner. Il Genoa reagisce, Veloso sfiora il pareggio due volte al 22′ e al 40 con due bolidi dalla distanza, la Samp manca il raddoppio con Quagliarella, murato sulla linea da Biraschi.

Ripresa, un episodio in avvio indirizza definitivamente la partita in favore dei blucerchiati. Al 52′ Biraschi colpisce con la mano il tiro a botta sicura di Defrel: rigore ed espulsione per il difensore del Grifone. Dal dischetto Quagliarella segna la sua 22esima rete in campionato e il 2-0 dei doriani. Il Genoa con orgoglio si sbilancia, al 69′ Pandev ha una grande occasione per riaprire il confronto. Prandelli le tenta tutte inserendo Sanabria e Favilli, ma il risultato non cambia più.

Solo uno 0-0 per Vincenzo Montella al secondo debutto sulla panchina della Fiorentina. I viola impattano in casa contro il tenace Bologna di Mihajlovic, in piena lotta per la salvezza. Nella ripresa i padroni di casa reclamano un rigore su Muriel, ma l’arbitro ammonisce il colombiano per simulazione e il Var conferma la sua decisione.

Reti bianche anche a Reggio Emilia: al Mapei Stadium il Parma strappa il punto al Sassuolo e sale a quota 35 punti, a +7 dalla zona retrocessione. Ceravolo sbaglia un rigore.

I risultati del pomeriggio

Fiorentina-Bologna 0-0

Sampdoria-Genoa 2-0

3′ Defrel (S), 53′ rig. Quagliarella (S)

Sassuolo-Parma 0-0

SPORTAL.IT | 14-04-2019 17:06