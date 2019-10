La Sampdoria accelera per Ranieri

Quella della Sampdoria è stata la prima panchina a essere saltata in Serie A, eppure a scegliere il nuovo allenatore è stata prima la seconda società che ha scelto di cambiare guida tecnica, il Milan, che ha avvicendato Marco Giampaolo con Stefano Pioli.

Il tecnico emiliano era stato a propria volta in lizza per la panchina blucerchiata, insieme a Rino Gattuso e Gianni De Biasi. La scelta del presidente Massimo Ferrero dopo la risoluzione del contratto con Eusebio Di Francesco sembra invece caduta su Claudio Ranieri.

L'ex allenatore della Roma ha già incontrato lo stato maggiore della dirigenza blucerchiata e, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'accordo sembra vicino per un contratto pluriennale.

In caso di fumata nera dell'ultimo minuto l'alternativa risponde al nome di Giuseppe Iachini, già alla guida della Samp in Serie B nella stagione 2011-2012, conclusa con la promozione in A.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 22:43