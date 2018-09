La Sampdoria affonda il Napoli, la Juventus è già sola

E dopo tre giornate di campionato, la Juventus si ritrovò già sola in testa alla classifica. I gol di Cristiano Ronaldo devono ancora arrivare, la squadra di Allegri non macina gioco come potrebbe far pensare il potenziale a disposizione, ma fa punti e guarda tutti dall’alto già alla vigilia della prima sosta. Il campionato va infatti in pausa per lasciare spazio ai primi impegni della Nazionale di Mancini per la Nations League con i campioni d’Italia unica squadra a punteggio pieno, complice il brutto ko del Napoli in casa della Sampdoria e anche la caduta della Spal, sconfitta in casa del Torino in una gara sospesa per un'ora a causa della pioggia.

La squadra di Ancelotti cade, anzi crolla, dopo le due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan: questa volta il recupero non riesce e il tecnico emiliano si interroga sulle smagliature difensive e di ordine tattico di una squadra messa in ginocchio dal gran pressing effettuato nel primo tempo da una Sampdoria in gran spolvero sul piano atletico e in gol con una doppietta di Defrel, al 10’ e al 32’, in quest’ultima occasione con la collaborazione di una decisiva deviazione di Albiol. Primo tempo grigio, dopo un buon avvio, per il Napoli, le novità di formazione di Ancelotti, che aveva scelto di rinunciare a Hamsik e Callejon a favore di Diawara e Verdi, non graffiano, così nella ripresa entrano subito Mertens e Ounas, ma la musica non cambia. Il Napoli prova a fare la voce grossa solo nei primi minuti, poi gli attacchi degli azzurri si faranno lenti e prevedibili, oltre che privi di pericolosità, così la scena se la prende Quagliarella, che al 30’ s’inventa un colpo di tacco da leggenda su cross di Bereszynski.

Nelle altre partite, spicca lo show del Sassuolo di De Zerbi che dopo l’Inter in casa fulmina pure il Genoa, travolto da quattro gol nel primo tempo: ancora decisivo Boateng, nel Genoa brilla la stella di Piatek, capocannoniere del campionato con tre reti insieme a Benassi, ma non basta. Chievo ed Empoli già si fanno vincere dalla paura di perdere, la Lazio si sblocca battendo di misura il Frosinone grazie a Luis Alberto, affonda l’Atalanta dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa League: a Bergamo decide Barella.

Risultati delle partite serali della terza giornata Serie A

Atalanta-Cagliari 0-1

45’ Barella (C)

Chievo-Empoli 0-0

Lazio-Frosinone 1-0

49’ Luis Alberto (L)

Sampdoria-Napoli 3-0

10’, 32’ Defrel (S); 75’ Quagliarella (S)

Sassuolo-Genoa 5-3

27’, 83’ Piatek (G); 34’ Boateng (S); 38’ Lirola (S); 41’ Babacar (S); 45’ aut. Spolli (S); 61’ Ferrari (S); 70’ Pandev (G)

Torino-Spal 1-0

52’ N’Koulou

