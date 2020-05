La Sampdoria riabbraccia Gabbiadini

Dopo due mesi dalla positività al Coronvirus Manolo Gabbiadini è tornato a Bogliasco. Nel centro blucerchiato si stanno svolgendo allenamenti individuali e facoltativi, solo corsa e addominali: niente pallone. Anche l'ex contagiato La Gumina è tornato a disposizione di Ranieri.

Proprio il tecnico della Samp ha così commentato l'anomala situazione: "Il governo può dire ricominciamo o no, ma spetta ai medici deciderlo. E' dovere dei medici ridare ad ogni atleta l’idoneità completa. Non solo una visita generale ma approfonditi controlli cardiaci. Con la salute non si scherza".

