La Sampdoria riabbraccia Walter Sabatini

Bella notizia, anzi la migliore possibile, in casa Sampdoria. Walter Sabatini è stato infatti dimesso dall'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era stato ricoverato d’urgenza lo scorso 10 settembre a causa di una crisi respiratoria.

Come riporta 'Il Secolo XIX', il responsabile dell’area tecnica del club blucerchiato, approdato a Genova la scorsa estate dopo la breve esperienza come coordinatore dell'area tecnica di Suning Sport, è tornato a casa, è in buone condizioni e di ottimo umore e sembra pronto a riprendere il proprio posto nella dirigenza della Samp in vista della sessione invernale di calciomercato.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 21:25